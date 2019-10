Musée du Louvre : La Joconde se dévoile sous tous les angles grâce à la réalité virtuelle

L’une des missions du Louvre est d’offrir au public de nouvelles approches pour observer et admirer les œuvres exposées. Notre partenariat avec HTC Vive Arts est une chance immense de faire vivre pour la première fois une expérience de réalité virtuelle à nos visiteurs. En mettant au point cette expérience de VR autour de Mona Lisa, nous avons pu combiner l’expertise du Louvre et la créativité digitale, pour le bénéfice du plus grand nombre. (Dominique de Font-Réaulx, Directrice de la médiation et de la programmation culturelle au Louvre)

L’expérience de VR combine images en mouvement, sons et interactivité pour offrir une plongée totalement captivante dans l’univers de Léonard de Vinci. L’occasion, ainsi, d’en apprendre davantage sur sa muse assise grâce à des analyses réalisées aux moyens de rayons infrarouges. Le visiteur est alors transporté à travers les époques, découvrant ainsi comment le tableau a été exécuté à l’origine et son évolution au cours des 500 années suivantes . Le module de narration dont bénéficie le public brise les mythes qui entourent Mona Lisa en donnant des informations méconnues sur sa tenue vestimentaire et sur son identité.

Au début de l’aventure, d’une durée de 7 minutes, les participants équipés du VIVE Cosmos, tout dernier casque VR de VIVE, se retrouvent dans la salle des États qui abrite habituellement la Joconde. Dans un premier temps, chacun est séparé du tableau par une foule de badauds venus l’admirer. Au fur et à mesure, la foule se disperse et le visiteur a accès au tableau, qu’il peut voir de très près, nu sans sa vitre de protection . Désormais seul, le chef-d’œuvre s’offre à ses yeux, permettant d’en apprécier les moindres détails, y compris les reliefs du panneau de bois sur lequel l’œuvre a été peinte, ainsi que sa façade arrière, où les travaux de restauration opérés sur les zones fendues se laissent entrevoir.

Avec Mona Lisa: Beyond the Glass, le public découvrira le tableau sous un nouvel angle, avec la chance unique de s’en approcher dans un environnement virtualisé. Cette expérience interactive innovante va permettre au Louvre de donner accès à Mona Lisa au monde entier, d’une manière inédite.

Musée du Louvre : La Joconde se dévoile sous tous les angles grâce à la réalité virtuelle - © Musée du Louvre / HTC

Mona Lisa: Beyond the Glass montre également l’utilisation faite par de Vinci de la technique du Sfumato, qui consiste à superposer un grand nombre de couches de peinture finement appliquée, ce qui rend quasi imperceptible le passage entre les zones d’ombre et de lumière. La démonstration en est faite à l’aide d’un léger nuage de fumée qui soudain emplit l’espace et adoucit la lumière. L’expérience de VR révèle enfin les détails cachés du paysage naturel servant de toile de fond au modèle assis.

Pour vivre l’expérience autour de Mona Lisa chez soi, une version étendue est disponible en téléchargement sur le service de contenus de VR sur abonnement proposé par HTC, VIVEPORT Infinity, aux côtés d’autres plates-formes majeures en ligne de VR, y compris mobiles sous iOS et Android. En plus du contenu accessible dans l’enceinte du Louvre, cette version permet au monde entier de visiter le musée, en y pénétrant par l’emblématique Pyramide de verre, dans un espace virtuel, avant de parcourir la Grande Galerie et d’admirer l’ensemble des œuvres réalisées par Léonard de Vinci.