Mozilla lance Firefox Send, pour transférer des fichiers jusqu'à 2,5 Go

Chaque utilisateur peut envoyer gratuitement jusqu'à 1 Go de fichiers. Les détenteurs d'un compte Firefox pourront quant à eux partager jusqu'à 2,5 Go de fichiers. Le service mis au point par Mozilla propose quelques options supplémentaires. Il est notamment possible de protéger les fichiers par un mot de passe. L'utilisateur peut également choisir une date d'expiration pour le lien créé (cinq minutes, une heure, un jour ou une semaine), et limiter le nombre de téléchargements possibles (entre un et cent). De quoi fortement limiter le risque de partage de contenus piratés.

Pour tester Firefox Send, rendez-vous à cette adresse. Une application Android verra le jour très prochainement.