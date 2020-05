Motorola planche sur une deuxième version du Razr

Malgré l’accueil mitigé réservé au premier Razr à écran pliable, Motorola est prêt à remettre le couvert avec une version 5G.

Et c’est Thomas Dousson, directeur général de la branche Afrique du Sud de Lenovo (qui possède Motorola depuis 2014), qui l’a annoncé dans un podcast. Le Motorola Razr 2 serait, selon le directeur, une version améliorée du premier modèle, et serait prévue pour le mois de septembre.

Mais le site XDA Developers va plus loin, et annonce que l’appareil embarquerait une puce Qualcomm Snapdragon 765 (compatible 5G), 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, et une batterie de 2,845mA h (contre 2510mA h sur la version actuelle).

Les capteurs photos seraient également améliorés, et passeraient d’un capteur 16MP à un capteur 48MP à l’arrière, et de 5MP à 20MP en frontal.

Mais ce que XDA n’est pas en mesure de confirmer concerne la qualité du téléphone en lui-même. La première version du Razr avait enchainé les problèmes, notamment au niveau de la charnière, qui grinçait et pouvait lâcher. Ou au niveau de l’écran, en plastique, et donc sensible aux marques, griffes ou tout simplement à la poussière qui pouvait se loger en dessous de l’écran et former des bosses.