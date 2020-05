Motorola écoule son Razr pliable avec une promotion 1 + 1 gratuit

Pour rappel, le Razr présente un écran OLED flexible "Flex View" de 6,2 pouces, au format 21:9. Replié, le smartphone propose un écran de 2,7 pouces, baptisé "Quick View”. À l’intérieur, le pliable de Motorola embarque un processeur Snapdragon 710, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une caméra selfie de 16 MP et une caméra interne de 5 MP, une batterie d'une capacité de 2510 mAh, un port USB-C et un lecteur d'empreinte.

Ce n’est pas la première fois que le Razr fait parler de lui pour de mauvaises raisons. En janvier, le constructeur anticipait déjà les critiques sur son écran pliable. Et en février, on apprenait que la charnière du smartphone avait lâché après 27 000 pliages, et que l’appareil serait difficilement réparable.