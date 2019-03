Motorola confirme le retour du Motorola RAZR dans une version pliable

On vous l'annonçait il y a quelques semaines : le célèbre téléphone à clapet de Motorola devrait faire son grand retour cette année, dans une nouvelle version, dotée cette fois non pas d’un simple clapet, mais bien d’un écran pliable.

C'est le site 91 Mobiles qui a dévoilé en premier l'information, à travers la publication de brevets déposés le 17 décembre 2018 auprès de la World Intellectual Property Organisation, soit l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'institution spécialisée des Nations Unies. La mention RAZR n'apparaissait nulle part, mais le look semblait inspiré du RAZR V3 (notamment le bas du téléphone).

On pouvait y voir un smartphone à clapet, mais doté d'un écran pliable à l'intérieur, et d'un second écran, plus petit, à l'extérieur. Le Wall Street Journal annonçait il y a quelques semaines que le smartphone, commercialisé par Lenovo, la maison mère de Motorola, pourrait avoisiner les 1500 dollars et serait disponible dès le mois de février, bien que celui-ci soit toujours en phase de test et que certains détails doivent encore être finalisés.