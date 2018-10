Mortal Kombat : Le remake HD créé par des fans se dévoile dans une première vidéo

Le remake du célèbre jeu de baston Mortal Kombat ayant été annulé par l’éditeur Warner Bros, des fans ont décidé de prendre les choses en main en proposant leur version du jeu, pour la première fois en haute définition.

Pour y arriver, Ed Boon et John Tobias ont remplacé les acteurs numérisés dans le jeu original, sorti en 1992, par des modèles en 3D. Ce Mortal Kombat HD, développé à l’origine sur Mugen, un moteur permettant à n’importe qui de créer un jeu de combat en 2D, combine donc plusieurs techniques pour atteindre un résultat suffisamment proche de l’original, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, publiée par un membre du forum ResetERA.

Le jeu devrait proposer tous les personnages (Sub Zéro, Johnny Cage, Raiden, etc.), ainsi que tous les niveaux et tous les coups spéciaux. Autrement dit, si le jeu voit le jour, vous pourrez refaire des Fatalities à volonté, pour peu que vous vous souveniez encore des combinaisons de touches.

Reste à savoir si Warner laissera le développement du jeu aller jusqu’au bout ou si les deux développeurs seront interrompus dans leur démarche pas très légale. Ou encore si l’éditeur s’appropriera le travail de Boon et Tobias afin de le commercialiser.