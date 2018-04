Monaco : aux enchères, une des six Ferrari Sergio jamais construites

Il n'y a sans doute pas d'enchères automobiles plus glamour que celles qu'organise RM Sotheby's en mai à Monaco, et cette année elle va encore plus loin dans le prestige puisque l'une des stars de l'événement sera l'une des six Ferrari Sergio jamais construites.

La Ferrari Sergio fut créée en l'honneur du directeur de Pininfarina, fils de son fondateur, lors de sa mort en 2012. Il s'agissait d'une supercar en édition spéciale ultra limitée, construite à seulement six exemplaires. L'occasion rare de posséder l'un de ces six bolides se présentera le 12 mai à Monaco : une Sergio avec seulement 200 kilomètres au compteur sera vendue aux enchères par Sotheby's. Le prix devrait s'envoler, puisque le cabinet d'enchères a décidé d'estimer la voiture à 3,47 millions d'euros.

La Sergio est basée sur la 458 Spider, mais dispose d'une version améliorée du V8 4,5 litres de la 458 Speciale, développant 605 chevaux. Ce chiffre impressionnant fait de la Sergio la Ferrari V8 atmosphérique la plus puissante jamais produite. Et maintenant que Ferrari a adopté le turbo pour la 488 GTB, la Sergio pourrait rester détentrice de ce record pour l'éternité.

Il s'agit de la première fois qu'une Sergio est proposée lors d'enchères ouvertes.

Cet exemplaire a été construit pour Aluko Kolawole, un magnat du pétrole nigérian, qui a dû débourser environ trois millions de dollars pour se l'offrir. C'est l'exemplaire utilisé par Ferrari pour présenter la voiture au salon de Genève en 2015. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas décoté, loin s'en faut. Une preuve de la rareté et de l'importance de cette voiture très spéciale.

Les enchères auront lieu au forum Grimaldi, à Monte Carlo (Monaco), le 12 mai 2018.