Mon cadeau de Noël connecté est-il respectueux de la vie privée ?

Confidentialité et sécurité : 136 produits passés au crible

Sur les 136 produits passés en revue par la fondation Mozilla, 40 apparaissent comme présentant un réel risque pour la vie privée. C'est notamment le cas de l'assistant Portal de Facebook ou bien encore de la montre intelligente Fossil Gen 5.

Parmi eux, une vingtaine de produits ne répondent pas non plus aux normes de sécurité minimales de Mozilla, comme la cafetière Hamilton Beach et la serrure intelligente Schlage Sense. Le Halo Fitness Tracker d'Amazon et le lecteur multimédia Roku sont qualifiés par Mozilla de "cauchemars" en matière d'intimité, les données personnelles étant clairement partagées avec des annonceurs et d'autres tiers.

A l'inverse, 22 produits composent le "best of" de cette sélection, répondant à des critères de confidentialité et de sécurité stricts. C'est notamment le cas des kits de codage Kano, de l'enceinte Sonos One SL, de la balance Withings Body ou de l'aspirateur iRobot Roomba Série i.

Mozilla souligne par exemple que les caméras de sécurité d'Eufy sont particulièrement fiables, les images (cryptées) étant stockées localement plutôt que sur le cloud.

Apple, avec l'iPad, la Watch ou encore le Homepod, fait également partie des bons élèves, la société américaine ne partageant et ne vendant aucune donnée personnelle.

L'édition 2020 du rapport "Privacy Not Included" rassemble 136 produits classés dans sept catégories : maison intelligente, bureau à domicile, jeux, divertissement, santé et exercice, wearables et enfin animaux domestiques.