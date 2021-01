Mobilier gaming : la collaboration entre IKEA et ROG fuite en ligne

En septembre 2020, le géant suédois de l’ameublement annonçait un partenariat avec Republic of Gamers (ROG), afin de mettre au point une série de produits imaginés spécialement pour les gamers et conçus pour offrir un confort encore plus exceptionnel lors de leurs séances de gaming.

Ikea dévoilera officiellement la collection ce vendredi 29 janvier, mais un utilisateur de Twitter a grillé la priorité à l’entreprise, en publiant une série de photos qui dévoilent les différents produits qui seront commercialisés dans un premier temps en Chine.