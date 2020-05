Minecraft : pour les 11 ans du jeu, le studio Mojang évolue

Mojang, qui signifie “gadget” en suédois, devient donc Mojang Studios . Une entité qui regroupe plusieurs entités basées aux États-Unis en Chine, au Royaume-Uni et au Japon. L’entreprise fait évidemment toujours partie de Xbox Game Studios , depuis le rachat en 2014 par Microsoft, pour la somme de 2,5 milliards de dollars.

Le petit studio suédois à l’origine de Minecraft prend un nouveau départ graphique et tease de nouveaux projets liés à sa célèbre licence.

“Alors que nous célébrons le 11e anniversaire de Minecraft, nous nous rappelons que rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, notre incroyable communauté”, peut-on lire sur le site de l’éditeur. “Lorsque nous parlons de développer de nouveaux jeux et trouvons (ou inventons!) des voies de créativité entièrement nouvelles, sachez que Minecraft et sa communauté seront toujours au centre de notre univers.”

Parmi les projets teasés, le studio parle d’un film, d’une série “épique” et de nouveaux jeux, sans doute basés sur le principe de base de Minecraft.

Actuellement, Mojang propose la version classique de Minecraft, ainsi que Minecraft Earth, un jeu en réalité augmentée inspiré de Pokémon Go. Enfin, le 26 mai prochain sortira Minecraft Dungeons, un “dungeon crawler”, attendu sur Xbox One, PC Windows, Nintendo Switch et PS4.