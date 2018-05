Minecraft ne sera plus mis à jour sur PS3, PS Vita, Xbox 360 et Wii U

Il fallait bien que cela arrive un jour. Mojang, développeur du jeu de construction Minecraft, a annoncé l'arrêt des mises à jours sur les consoles d'anciennes générations.

Pour autant, Mojang n'abonne pas immédiatement les joueurs concernés puisque la prochaine grosse mise à jour, qui aura pour thème l'eau, sera disponible sur toutes les plateformes. Ce n'est qu'à partir de la mise à jour suivante que la PlayStation 3, la Xbox 360, la PlayStation Vita et la Wii U ne recevront plus de nouveaux contenus.

Le développeur s'est expliqué sur son site, expliquant que cette décision n'importera que très peu de joueurs : "Bien que nous aurions aimé poursuivre l'ajout de nouveaux contenus pour tous les joueurs et pour toujours, les anciennes générations de consoles représentent désormais moins de 5% de nos utilisateurs actifs. Ainsi, nous avons pris la difficile décision de concentrer nos efforts pour soutenir les plateformes les plus utilisées par les joueurs de Minecraft : sur Java, PlayStation 4, smartphones, Windows 10, ainsi que toutes les machines profitant de la version Bedrock Engine."

À noter que les serveurs ne seront pas fermés et qu'il sera toujours possible de jouer sur ces consoles d'anciennes générations. Mais il faudra faire évoluer son matos pour profiter des nouveautés. Mojang précise également qu'il existe deux versions de Minecraft sur Xbox One et sur Nintendo Switch, mais qu'une seule des deux versions recevra la mise à jour dite "aquatique".