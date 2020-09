Minecraft débarque gratuitement sur le PlayStation VR

Carpenter déclare que “la prise en charge de PS VR est une fonctionnalité PS4 prévue depuis que nous avons eu le feu vert de Sony pour créer le jeu interplateformes et sortir la version Bedrock sur PlayStation 4. La question n’a jamais été de savoir si nous allions le faire, mais plutôt quand.”

Le producteur du célèbre jeu nous apprend que la version en réalité virtuelle sera prochainement prise en charge par le casque PlayStation VR , et ce dans le courant du mois de septembre. Au total, les joueurs sur PlayStation 4 auront attendu quatre ans pour profiter de ce nouveau mode de jeu , après son lancement sur Oculus Rift en août 2016.

En effet, Sony a toujours été réfractaire au cross-play, ce qui compliquait quelque peu la tâche de développeurs et d’éditeurs comme Mojang, qui propose Minecraft sur PlayStation, PC, Xbox, Switch, Android et iOS. L’option sera proposée gratuitement à tous les joueurs possédant Minecraft sur PlayStation 4 via une mise à jour.

“Même si la pandémie a quelque peu modifié notre façon de développer Minecraft, le développement de Minecraft pour PS VR s’est passé sans heurts. J’irais même jusqu’à dire normalement”, explique Roger Carpenter. “L’expérience Minecraft x PSVR se base sur la technologie Minecraft VR que nous avons développée pour les autres plateformes il y a quelques années. SkyBox Labs nous a ensuite aidés à convertir et optimiser la technologie existante pour PS VR.”