Minecraft continue de séduire les joueurs

Le jeu, qui célébrera ses 8 ans le 18 novembre prochain, séduit encore des millions de joueurs.

Selon Business Insider, Minecraft attire encore 112 millions de joueurs chaque mois. En 2017, ce chiffre était de 74 millions. Une bonne affaire pour Microsoft, qui avait racheté le titre en 2014 pour 2,5 milliards de dollars.

Ce que nous constatons, c’est qu'il s'agit d'un jeu sur lequel les joueurs reviennent sans cesse. Ce n’est peut-être pas toujours celui qui est au premier plan, car beaucoup de grands jeux continuent de sortir, mais c’est un jeu sur lequel ils aiment revenir

explique Helen Chiang, à la tête du studio en charge de Minecraft.

Et le succès devrait perdurer encore quelque temps, car en plus du cross-play proposé aux joueurs sur Switch et sur Xbox, ainsi que la présence du jeu dans le catalogue Xbox Game Pass, Minecraft va connaître de nouvelles déclinaisons. Une première en réalité augmentée (Minecraft Earth) est actuellement en phase de test. La seconde, baptisée Minecraft : Dungeons, est attendue sur PlayStation 4, PC, XBOX One et Nintendo Switch, est attendu pour 2020.