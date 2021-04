Microsoft xCloud débarque sur iOS et PC cette semaine

Le service sera proposé sous forme de bêta fermé dans un premier temps. Mais c’est une bonne nouvelle pour tout ceux qui souhaitent jouer à plus de 100 jeux Xbox sur PC ainsi que sur les produits pommés.

Une invitation sinon rien

Malheureusement, il faudra compter sur la chance pour tester xCloud sur ces nouveaux appareils. En effet, Microsoft annonce que dès aujourd’hui, l’entreprise commencera “à envoyer des invitations à certains membres du Xbox Game Pass Ultimate, qui pourront essayer en Bêta le Xbox Cloud Gaming sur PC Windows 10 ainsi que sur les téléphones et tablettes Apple via les navigateurs internet.”

Le but étant de “tester le système et d’apprendre”. Par la suite, plus d’invitations seront envoyées régulièrement. “Nous souhaitons que ce processus soit rapide pour que tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate puissent découvrir de nouvelles manières de jouer dans les mois qui viennent”, explique la firme de Redmond.

Si vous faites partie des chanceux

Si vous recevez une invitation, vous devrez disposer d’une manette connectée en Bluetooth ou en USB ou utiliser les contrôles tactiles sur mesure sur plus de 50 jeux pour découvrir l’expérience. Les participants auront la possibilité de jouer à plus de 100 titres du Xbox Game Pass en passant par Edge, Google Chrome ou Safari.

“Pour le début de cette Bêta, nous nous concentrerons sur l’ajustement des fonctionnalités et la création d’une expérience fiable sur toutes les plateformes, tout en nous assurant que les jeux tournent comme il se doit”, explique Microsoft.

Pour vous inscrire à la bêta, et espérer recevoir une invitation, c’est par ici que ça se passe.