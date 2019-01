Microsoft : Windows 10 passe pour la première fois devant Windows 7 - © NetMarketShare / Génération NT

Toutes versions confondues, Windows est le système d’opération le plus utilisé, avec une part de marché de 82,60 %, loin devant macOS (10,65 %) et Linux (2,78 %). La société d’analyses précise que ces chiffres sont fondés sur les usages clients et ne concernent pas les serveurs et autres data center tournant sous Windows, macOS ou Linux.

Rappelons que lors du lancement de Windows 10, la firme de Redmond misait sur " un milliard d’appareils Windows 10 " en l'espace de trois ans. Trois et ans demi plus tard, Microsoft devra se contenter de 700 millions d’ordinateurs, la faute à Windows 7 qui a vraisemblablement du mal à partir.