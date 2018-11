Microsoft vous met au défi d’imiter des émojis

Microsoft lance Emoji8, un petit jeu dont le but est d’imiter différentes expressions d'émojis. Mais pour l’entreprise, c’est surtout l’occasion de montrer ses avancées en matière d'apprentissage automatique.

Emoji8 est développé par Killian McCoy, Program Manager chez Microsoft. Pour y jouer, il suffit de télécharger l’application gratuitement depuis le store de Windows, à condition d’avoir fait la mise à jour d’octobre 2018 (qui rencontre encore quelques soucis, mais soit).

Une fois Emoji8 installé, le jeu vous proposera aléatoirement une série d'émojis. À vous de les imiter du mieux que possible grâce à votre webcam et vos talents d’acteurs. Emoji8 évaluera ensuite le degré de ressemblance, grâce aux travaux réalisé par les équipes de Microsoft en matière d'intelligence artificielle. Et comme le ridicule ne tue pas, vous pourrez même exporter un GIF de vos meilleures grimaces.