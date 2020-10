Microsoft Teams séduit 115 millions d’utilisateurs au quotidien

La pandémie aura permis à l’application de visioconférence de Microsoft de connaître une nette augmentation du nombre d’utilisateurs. Aujourd’hui, celle qui se place en concurrence face à Google Meet ou Zoom attire 50% d’utilisateurs en plus qu’il y a six mois.

Ils étaient 75 millions en avril, ils sont désormais 115 millions à travailler et échanger sur Teams, comme l’a annoncé le PDG Satya Nadella lors d’un appel avec les investisseurs de la firme de Redmond.

Une jolie progression, qu’il est pourtant difficile de comparer avec la concurrence. En effet, Zoom et Google Meet partagent différemment leurs statistiques, en annonçant plutôt le nombre d’utilisateurs quotidiens actifs. Comme le souligne le site The Verge, cela peut vouloir dire qu’un utilisateur qualifié d’actif et qui participe à plusieurs meetings par jour peut être compté plusieurs fois.

Qu’à cela ne tienne, Zoom annonce séduire 300 millions d’utilisateurs actifs par jour, loin devant Google et ses 100 millions d’utilisateurs actifs. Ce qui place Microsoft en deuxième position de ce classement.

Récemment, Teams s’est doté de nouvelles fonctions, comme le mode “Together”, qui permet aux utilisateurs d’être “présentes” ensemble dans une salle de réunion virtuelle. De plus, Microsoft a ouvert la porte aux développeurs tiers, qui peuvent venir se greffer sur l’application en proposant des applications et du contenu interactifs affichés pendant les réunions.