Microsoft souhaite attirer les développeurs en leur laissant 95% des revenus générés sur le Microsoft Store

Microsoft pense avoir la solution pour augmenter le nombre d'applications présentes dans le Microsoft Store : réduire sa part sur les revenus et ainsi faire la différence avec les partages des revenus pratiqués par Apple et Google.

C'est lors de la conférence Build que la firme de Redmond a dévoilé cette nouvelle initiative. D'ici plusieurs mois (mais avant la fin 2018, précise Microsoft), les développeurs pourront garder 95% des revenus générés par la vente de l'application, ainsi que par les achats in-app, si l'utilisateur a accédé à l'application via un lien direct.

Si l'utilisateur découvre l'application grâce à une mise en avant effectuée par Microsoft sur la page d'accueil du Microsoft Store, le développeur ne garde que 85% des revenus. Enfin, tous les jeux ne profiteront pas de cette marge plus grande, et le partage des revenus restera comme avant, c'est-à-dire 70% pour le développeur et 30% pour Microsoft.

Ces changements concernent les PC sous Windows 8 et Windows 10, les téléphones tournant sous Windows, les ordinateurs Surface et les appareils de réalité virtuelle ou augmentée de la marque. Autrement dit, cela ne concerne pas les Xbox.

Reste à savoir si cela sera suffisant pour attirer les développeurs. De leurs côtés, Apple et Google continuent de pratiquer le 70-30, tout en réduisant leurs revenus de moitié (15% donc) pour les abonnements, à partir de la deuxième année.