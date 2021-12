Microsoft s’inspire du démineur pour son “pull moche de Noël” 2021

Il n’y a pas que Lidl qui s’essaye au pull moche de Noël cette année. Microsoft n’est pas en reste avec un hommage au célèbre jeu Minesweeper, alias le démineur.

Tout y est

Le logo Microsoft, les boutons de l’interface Windows, la date de lancement du démineur (1990) et un score qui affiche 2021 : la firme de Redmond n’a rien oublié. Et sous ces éléments, on retrouve une carte du jeu en forme de sapin. Bref, c’est moche, drôle et donc indispensable. Et c’est très bien porté par le youtubeur Marques Brownlee.