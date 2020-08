Microsoft s’apprête à dire adieu à Internet Explorer

Le navigateur vit ses derniers jours. En 2021, la firme de Redmond cessera de prendre en charge Internet Explorer 11.

Comme l’indique l’entreprise sur son site, la fin d’IE11 se fera en deux temps :

À partir du 30 novembre 2020 , les applications web de Microsoft Teams ne prendront plus en charge Internet Explorer 11

, les applications web de Microsoft Teams ne prendront plus en charge Internet Explorer 11 À partir du 17 août 2021, le reste des applications et services Microsoft 365 ne prendront plus en charge Internet Explorer 11

Ce qui signifie qu’à ces deux dates, les utilisateurs ne pourront plus se connecter ni utiliser les applications Microsoft 365 via Internet Explorer.

Evidemment Microsoft n’abandonne pas les utilisateurs, ceux-ci seront redirigés vers Edge, le nouveau navigateur de l’entreprise. “Les clients utilisent IE 11 depuis 2013, alors que l'environnement en ligne était beaucoup moins sophistiqué que le paysage actuel. Depuis lors, les standards Web ouverts et les navigateurs plus récents, comme le nouveau Microsoft Edge, ont permis de meilleures expériences en ligne, plus innovantes”, explique Microsoft pour justifier sa décision.

À noter que Microsoft mettra également fin à la prise en charge de Edge Legacy, la version du navigateur Egde uniquement compatible avec Windows 10. Cette version ne recevra plus de mises à jour de sécurité à partir du 9 mars 2021.