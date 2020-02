Microsoft révèle la puissance de calcul de la Xbox Series X

XBOX SERIES X - Première mondiale (VOSTFR) - 25/02/2020 Voici la nouvelle Xbox Series X*. Donnez vie à vos rêves. Que pouvez-vous attendre du futur du gaming sur console ? Phil Spencer vous détaille sa vision. ➡️ https://aka.ms/AA7fm79 Puissance + vitesse + rétrocompatibilité = Xbox Series X 12 téraflops et bien plus encore. Découvre ce que la prochaine génération de jeux représente pour la Xbox. Avec la Xbox Series X, la PUISSANCE signifie des jeux incroyables et vivants. ???? 12 Teraflops ???? Custom RDNA 2 & Zen 2 Processor ???? Variable Rate Shading ???? Hardware Accelerated DirectX Raytracing Avec la Xbox Series X, la VITESSE signifie plus de jeu, moins d'attente. ⚡ Custom Built SSD ⚡ Quick Resume for Multiple Games ⚡ Dynamic Latency Input ⚡ HDMI 2.1 ⚡ Auto Low Latency Mode ⚡ Variable Refresh Rate La Xbox Series X apporte la prochaine génération de RÉTROCOMPATIBILITÉ : ???? Joue à des milliers de jeux de quatre générations différentes ???? Smart Delivery permet de jouer à la meilleure version de ton jeu sur Xbox Xbox Series X sera disponible fin 2020 ➡️ https://aka.ms/AA6x8ps Pour en savoir plus ➡️ https://www.xbox.com/consoles/XboxSeriesX *La disponibilité et la vente de la console Xbox Series X sont sujettes à l’approbation réglementaire requise dans la juridiction de votre pays ou de votre région. Suivez-nous sur nos réseaux : ► TWITTER – https://twitter.com/XboxFR ► INSTAGRAM – https://www.instagram.com/xboxfrance/ ► FACEBOOK – https://www.facebook.com/xboxfr/ ► MIXER – https://mixer.com/XboxFR #Xbox #XboxSeriesX #PowerYourDreams