Microsoft relance sa production de webcam

2019 pourrait être l’année du retour de la webcam au sein de Microsoft, avec deux produits attendus, pour Windows 10 et la Xbox One.

Selon le journaliste Paul Thurrott, spécialiste de Microsoft, la firme de Redmond proposerait la reconnaissance faciale Windows Hello sur le modèle destiné au PC tournant sur Windows 10. De quoi se connecter en un clin d'œil, et ce peu importe le nombre d’utilisateurs utilisant le même ordinateur. Côté qualité, Thurrott annonce de la 4K sur les deux modèles.

La version compatible avec la Xbox One permettrait également une connexion par reconnaissance faciale pour plusieurs joueurs, comme c’était déjà le cas avec le Microsoft Kinect. Une fois le visage détecté, la console lance la session correspondante. Mais ne vous attendez pas pour autant au retour du Motion Gaming, la division ayant été enterrée à la sortie de la Xbox One.

Pour tous ceux qui souhaitent se connecter facilement à leur PC ou à leur console, et qui cherchent un moyen simple de communiquer notamment via Skype, ces deux futurs produits pourraient être une bonne solution. De quoi rester dans l'écosystème Microsoft, sans devoir compter sur des produits tiers (un marché actuellement dominé par Logitech).

Pour l’instant, les deux produits ne sont que des rumeurs. Mais Paul Thurrott voit très souvent juste et il ne reste plus qu’à attendre une confirmation et une date de sortie de la part de Microsoft.