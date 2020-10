Microsoft proposera le Xbox Game Pass sur iOS de manière détournée

Le service de la firme de Redmond, accessible sur Xbox, PC et Android, ne peut voir le jour sur iOS, à moins que l’entreprise ne propose chaque jeu du catalogue individuellement sur l’App Store.

En effet, Apple interdit les applications de type “catalogue” sur sa boutique, si les jeux présents au sein de l’application ne sont pas vérifiés un par un par les modérateurs de la marque à la pomme. Une décision qui empêche plusieurs services de voir le jour sur iOS, comme Luna, le service de streaming de jeux vidéo d’Amazon, récemment lancé.

La décision est d’autant plus étrange que certaines applications “catalogue”, notamment les applications de Netflix ou encore Disney +, fonctionnent de la même façon (du contenu hébergé au sein de l’app mais qui n’est pas vérifié par Apple).

Qu’à cela ne tienne, Microsoft a trouvé la parade : le Xbox Game Pass sera disponible sur iPhone et iPad, mais via une web app, soit un site web adapté et qui n’a pas besoin d’être validé par Apple.

Via cette solution détournée, le service pourrait voir le jour dès le début de l’année prochaine. De quoi donner raison à Phil Spencer, PDG de Xbox, qui déclarait à ses équipes que “quoi qu'il arrive, nous finirons par arriver sur iOS.”

Reste à savoir si la web app sera aussi pratique et solide qu’une application native.