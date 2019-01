Microsoft propose sa suite Office 365 sur le Mac App Store

La boutique d'applications disponible sur macOS accueille une nouveauté très attendue.

Les utilisateurs des versions Mac de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et OneDrive peuvent se réjouir. Toute la suite Office est désormais disponible via le Mac App Store. Les versions sont identiques à celles proposées sur le site officiel de Microsoft, mais offrent des mises à jour plus simples et ne nécessiteront plus l'outil AutoUpdate de Microsoft.

Les applications peuvent être téléchargées séparément et gratuitement (ou dans un lot contenant les 6 applications). Mais elles nécessiteront un abonnement Office 365 si vous souhaitez éditer et créer des documents. Les prix pratiqués sont similaires à ceux disponibles sur le site de Microsoft :