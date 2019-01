La firme de Redmond tiendra sa conférence de presse le dimanche 24 février à 17 heures, soit quelques heures avant l'ouverture officielle du Mobile World Congress. Microsoft avait déserté le salon depuis quelques années, suite à l'abandon de sa gamme Windows Phone, mais 2019 marquera le grand retour de l'entreprise. Seront présents Satya Nadella, PDG de Microsoft, ainsi que la vice-présidente Julia White, et Alex Kipman, un concepteur impliqué dans le développement du premier Hololens. C'est sa présence qui indiquerait, selon nos confrères de The Verge, que Microsoft pourrait aborder la question du Hololens 2.

Microsoft profiterait du salon Mobile World Congress pour présenter son casque Hololens 2 - © The Verge

La deuxième version du casque de réalité augmentée, baptisée Sydney en interne, devrait proposer un champ de vision amélioré, une nouvelle génération de capteurs Kinect, une intelligence artificielle plus performante grâce à une puce dédiée, ainsi qu'un processeur Snapdragon 850 de Qualcomm. Le casque serait également plus léger et plus confortable.