Microsoft profiterait de l'E3 pour annoncer officiellement la Xbox Scarlet

Sony ne sera pas présent au salon du jeu vidéo, qui se tiendra à Los Angeles du 11 au 13 juin prochain. Et Microsoft compte bien profiter de l'occasion pour présenter la Xbox Scarlet.

C'est en tout cas ce qu'annonce le site français JeuxVideo.com. Selon l'article, Microsoft devrait confirmer en juin prochain l'arrivée de deux nouvelles consoles, que l'on connait actuellement sous les noms de code Lockhart et Anaconda. Leur sortie serait prévue pour 2020, voilà pourquoi Microsoft ne devrait pas s'attarder sur le nom officiel de celles qui ne succèderont à la Xbox One, ni le prix et les spécificités techniques.

Cependant, on sait d'après les premières rumeurs que la Xbox Lockhart serait la moins puissante des deux, et miserait sur des jeux dématérialisés, ce qui permettrait à Microsoft de faire l'impasse sur le lecteur Blu-Ray. Quant à la version Anaconda, elle serait la console haut de gamme, avec un prix similaire à la Xbox One X.

Certaines caractéristiques techniques ont d'ailleurs fait leur apparition en ligne au mois de janvier dernier :

Xbox Lockhart

CPU : Custom 8 Cores - 16 threads zen 2

GPU : Custom NAVI 4+ Teraflops

RAM : 12 Go de mémoire GDDR6

Stockage : SSD 1To NVMe 1+GB/s

Xbox Anaconda

CPU : Custom 8 Cores - 16 threads zen 2

GPU : Custom NAVI 12+ Teraflops

RAM : 16 Go de mémoire GDDR6

Stockage : SSD 1To NVMe 1+GB/s

Du côté des jeux, Microsoft annoncerait la sortie de Halo Infinite, qui serait disponible à la fois sur Scarlet et sur la Xbox One, et un nouvel épisode de Gears of War.