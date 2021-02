Microsoft pourrait organiser un événement consacré à Bethesda

En septembre 2020, Microsoft mettait la main sur Bethedsa, pour 7,5 milliards de dollars. Six mois plus tard, Microsoft s’apprête à dévoiler le futur de du studio à l’origine de Doom, Fallout et Wolfenstein.

Mais avant ça, il faudra attendre la décision de la Commission Européenne, qui devra rendre son verdict validant ou non le rachat. La décision aura lieu le 5 mars, et pourra soit être validée sans réserve, soit faire l’objet d’une enquête.

La nouvelle officielle vers mi-mars?

Quoiqu’il en soit, Microsoft ne semble pas trop inquiet. Selon Jeff Grubb, journaliste chez Venture Beat, la firme de Redmond planche déjà sur l’officialisation de ce mariage, qui pourrait se faire sous forme d’événement diffusé en direct.

“Je ne sais pas si ce sera une émission complète style Direct, mais ils vont le faire savoir, et ils vont en parler longuement pour expliquer ce que cela veut dire à tout le monde, et pour évoquer le futur immédiat des deux entreprises qui ne deviennent qu’une”, explique le journaliste. “Attendez-vous à ce que cela arrive aux alentours de mi-mars.”

L’idée n’est donc pas de dévoiler de nouveaux jeux, mais bien de célébrer l’arrivée de Bethesda et d’expliquer comment les créateurs de Doom et Fallout s’intégreront dans la stratégie de Microsoft. On imagine que certains titres rejoindraient immédiatement l’abonnement Xbox Game Pass.

Toujours selon Jeff Grubb, l’événement représenterait pour Microsoft une première grosse étape de sa communication avant l’E3, prévu cette année du 15 au 17 juin.