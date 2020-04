Microsoft ouvre les inscriptions au projet xCloud en Belgique

La firme de Redmond lancera prochainement son service de streaming de jeux vidéo xCloud dans 11 pays européens, dont la Belgique.

“Le Projet xCloud est notre technologie de jeu en streaming qui vous permet de profiter de jeux normalement dédiés à une console de jeu sur un téléphone ou une tablette Android grâce au cloud”, explique Catherine Gluckstein, Directrice Produit & Stratégie du Projet xCloud. “Depuis le début du programme de preview l’an dernier, le Projet xCloud n’a eu de cesse de grandir et d’évoluer. Comme nous l’avions promis lors du X019 en novembre, nous avons pour projet d’étendre le programme à plus de pays cette année.”

Les inscriptions se font à cette adresse, ce qui vous ouvrira les portes du service qui propose plus de 50 jeux à découvrir sur téléphone portable ou tablette.

Vous aurez besoin pour cela :

d’un smartphone ou d’une tablette Android (6.0 ou supérieur)

d’une manette sans fil Xbox avec Bluetooth

d’unc connexion Wi-Fi de 5 GHz ou connexion de données mobile de 10 Mbits/s en réception

et de l’application Xbox Game Streaming

Microsoft précise cependant que les places sont très convoitées et qu’il faudra être patient : “nous prévoyons que de nombreuses personnes s'inscriront pour un nombre limité de places et que les invitations ne seront envoyées que plusieurs mois après l'inscription.”

“Phil Spencer a souvent évoqué l’importance des jeux vidéo comme vecteurs de connexion sociale, de divertissement, d’inspiration. Nous sommes tous persuadés que dans les circonstances actuelles, cela est d’autant plus vrai et nous espérons que la liberté de découvrir et de jouer grâce au Projet xCloud puisse apporter encore plus de joie et de connexions entre les gens dans les pays où il est déjà disponible en preview”, conclut Catherine Gluckstein