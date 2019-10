Microsoft offre un aperçu de la nouvelle version de Windows 10

En amont du lancement de la nouvelle version de Windows 10, Microsoft a lancé le 8 octobre une version test (Build 18999) de la mise à jour étendue aux "Insiders" de Microsoft avant un déploiement auprès du grand public. Elle offre notamment la possibilité de prendre des appels Android directement sur le PC.

Au mois d'août, lors de l'événement Samsung Unpacked, la fonctionnalité Calls de l'application Microsoft Your Phone (qui permet aux utilisateurs Android de passer et de prendre des appels directement sur leur PC) s'était dévoilée. La semaine dernière, l'outil a fait l'objet d'une démonstration lors de l'événement Surface Event à New York. Le 8 octobre, un aperçu de Calls a été proposé aux Insiders pour un test avant le lancement officiel de la fonctionnalité.

Les haut-parleurs, le microphone et l'écran du PC permettent de prendre l'appel comme on le ferait sur un téléphone. On peut aussi consulter l'historique des appels et transférer des appels du PC vers le téléphone.

Il suffit de posséder l'application Your Phone, un appareil Android fonctionnant sous Android 7.0 Nougat ou une version plus récente du système d'exploitation, ainsi qu'un ordinateur compatible avec le Bluetooth.

L'outil fonctionne comme FaceTime, qui équipe les Macs et les iPhones depuis plusieurs années.

L'aperçu est en phase de test auprès des Windows Insiders. La date du lancement officiel de l'outil n'a pas encore été révélée puisqu'il est toujours en phase de perfectionnement.