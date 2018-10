Microsoft officialise son projet xCloud, pour jouer à des jeux Xbox sur n’importe quel appareil

On le répète une fois de plus, mais la guerre du streaming de jeu vidéo ne fait que commencer. Dès 2019, ça sera au tour de Microsoft de proposer sa vision de la chose, grâce au projet xCloud.

Et qui dit streaming de jeu vidéo dit jeux disponibles sur différents appareils, de la télé connectée à la tablette, en passant bien évidemment par le PC, la console ou le smartphone. Les ingénieurs du projet xCloud promettent une qualité de jeu semblable à celle que l’on connaît actuellement sur nos consoles. C’est à dire sans pertes au niveau des graphismes et de la fluidité. Et ce même en 4G.

Concrètement, les jeux tourneront sur des serveurs dispersés un peu partout dans le monde, et les images seront ensuite envoyées au joueur, à la manière d’un stream d’un film ou d’une série sur Netflix. Du côté des contrôles, la manette Xbox sera compatible, mais sur mobile, une interface présente à l’écran permettra de joueur à l’aide de boutons virtuels.

La date exacte du début de la période test n’est pas encore connue. Microsoft est donc désormais face à de gros concurrents, tels que PlayStation Now, GeForce Now, Shadow et le Project Stream de Google qui promet une expérience de jeu directement depuis le navigateur Chrome. Bref, 2019 sera plus que jamais l’année du streaming.