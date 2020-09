Microsoft officialise la date de sortie de la Xbox Series X et Series S

Après les nombreuses fuites (qui avaient visé juste), la firme de Redmond a décidé d’officialiser la date de sortie commune de ses deux consoles next-gen.

La Series X, vendue 499,99 euros, ainsi que la Series S, vendue 299,99 euros, seront toutes les deux disponibles le 10 novembre prochain. Et il sera déjà possible de précommander la console de votre choix dès le 22 septembre.

“Notre vision deviendra alors une réalité, grâce à des expériences de jeu sur nos consoles de nouvelle génération les plus performantes, immersives et compatibles jamais conçues, et à la liberté que vous aurez de jouer avec vos amis, n’importe quand, n’importe où”, explique Microsoft.

Pour rappel, la Xbox Series X est la plus puissante des deux, la Series S étant plus compacte, tout en offrant des performances de nouvelle génération (avec “des temps de chargement plus rapides, un frame rates amélioré et des mondes plus riches et immersifs”, se contente de préciser Microsoft).

Les deux consoles seront accompagnées du programme Xbox All Access, et ce dans 12 pays. Malheureusement, Microsoft ne précise pas encore si la Belgique pourra profiter de cet abonnement qui proposera des jeux optimisés pour la nouvelle génération, des jeux sur PC, du cloud gaming et un accès à EA Play permettant de profiter de 60 jeux Electronic Arts sur console et PC.

Les deux consoles devraient d’ailleurs être proposées via un abonnement, à partir de 24,99 euros par mois, dans le cadre du programme Xbox All Access (Microsoft annonce un partenariat avec la Fnac en France, mais pas encore de précision concernant la Belgique).

Enfin, en guise de petit tacle à Sony, Microsoft rappelle que “les nouvelles consoles Xbox sont aussi les seules consoles de prochaine génération rétrocompatibles proposant de jouer mieux que jamais à des milliers de jeux s’étendant sur quatre générations.”