Microsoft ne proposera plus de mises à jour gratuites pour Windows 7 dès 2020

La firme de Redmond abandonne partiellement Windows 7. Dès le 14 janvier 2020, soit dans un peu moins d’un an, les mises à jour de l’ancien OS qui a vu le jour en 2009 ne seront plus proposées gratuitement.

Alors que Windows 10 passait pour la première fois devant Windows 7 il y a quelques semaines, Microsoft souhaite accélérer l’adoption de la dernière version en date de son système d’opération. Cela passera notamment par l’arrêt des mises à jour gratuites.

Concrètement, Microsoft continuera d’assurer un support aux clients, mais uniquement si ceux-ci payent l’extension "Extended Security Updates". Cette offre, dont le prix reste à l’heure actuelle inconnu, garantira un support technique et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2023. Année où Windows 7 fêtera ses 14 ans.

Actuellement, Windows 10 est présent sur 39,22 % des ordinateurs (45,5% des PC sous Windows), contre 36,9 % pour Windows 7 (42,8% des PC sous Windows). Un changement par rapport à fin 2017, où Windows 7 captait encore 48 % du marché contre 28 % pour Windows 10. Selon NetMarketShare, qui dévoile ces statistiques, le reste du classement est occupé par Windows XP (4,54 %), Windows 8.1 (4,45 %) et Windows 8 (0,88 %).

Toutes versions confondues, Windows est le système d’opération le plus utilisé, avec une part de marché de 82,60 %, loin devant macOS (10,65 %) et Linux (2,78 %). La société d’analyses précise que ces chiffres sont fondés sur les usages clients et ne concernent pas les serveurs et autres data center tournant sous Windows, macOS ou Linux.

Rappelons que lors du lancement de Windows 10, la firme de Redmond misait sur "un milliard d’appareils Windows 10" en l'espace de trois ans. Trois et ans demi plus tard, Microsoft devra se contenter de 700 millions d’ordinateurs. Mais l’arrêt des mises à jour gratuites pour Windows 7 devrait pousser quelques utilisateurs à passer à Windows 10.