Microsoft ne produit plus de nouvelles Xbox One

L’information, révélée par le site américain The Verge, nous apprend que la Xbox One n’est plus en production depuis un an.

Place à la nouvelle génération

Microsoft a confirmé l’information, via Cindy Walker, directrice senior du département marketing de la console : “Pour nous concentrer sur la production de Xbox Series X / S, nous avons arrêté la production de toutes les consoles Xbox One à la fin de l’année 2020.”

Dans un premier temps, Microsoft souhaitait stopper la production de la Xbox One X, tout en conservant la Xbox One S All Digital un peu plus longtemps. Mais ce dernier modèle n’est plus en production depuis la fin de l’année 2020.

L’information est publiée alors que Sony vient d’annoncer que pour faire face à la pénurie de PlayStaion 5, l’entreprise allait relancer la production de PlayStation 4. Un million de PS4 seront ainsi produites dans le courant de l’année 2022. Du côté de Microsoft, la pénurie ne semble toucher que la Xbox Series X. L’autre modèle, plus abordable, la Xbox Series S, peut être plus facilement trouvée en magasin.

La gamme Xbox One, lancée en 2013, aura donc été produite durant 7 ans.