Microsoft met la main sur Bethedsa, le studio de Doom, Fallout et Wolfenstein

La firme de Redmond a annoncé avoir dépensé 7,5 milliards de dollarspour faire l’acquisition du studio américain.

Le rachat de ZeniMax Media, maison-mère de Bethesda Softworks, permet à Microsoft de grossir les rangs des studios qui développeront, à priori, exclusivement pour PC et les consoles de Microsoft.

En plus de Bethesda Softworks, Microsoft devient également propriétaire de Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, et Roundhouse Studios. Et les franchises qui vont avec, comme Quake, Starfield DOOM, Wolfenstein, The Elder Scrolls, Dishonored, The Evil Within et Fallout.

De quoi améliorer encore plus l’offre du Xbox Game Pass, l’abonnement qui permet de jouer en illimité à plus d’une centaine de jeux, sur console, PC et Android. “Les titres de Bethesda ont toujours eu une place particulière pour Xbox et dans le cœur de millions de joueuses et joueurs dans le monde”, explique Phil Spencer, PDG de Xbox sur le site de la console. “Nos équipes ont toujours entretenu d’excellentes relations, depuis la création de l’incroyable DOOM originel et son moteur id Tech, ou l’arrivée d’une franchise PC absolument unique sur console, avec la sortie du phénoménal The Elder Scrolls III: Morrowind sur la toute première Xbox.“

Quant aux futurs titres développés par Bethesda, certains pourront être proposés sur PlayStation 5, mais Microsoft annonce que la décision se fera au cas cas par cas. Quoiqu’il en soit, deux jeux déjà annoncés exclusivement sur la console de Sony, à savoir Deathloop et Ghostwire: Tokyo, sortiront bien comme prévu.