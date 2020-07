Microsoft met fin à la production de la Xbox One X et Xbox One S All Digital Edition

Alors que la Xbox Series X approche à grands pas, Microsoft annonce la fin de la production de deux modèles de la Xbox One, tout en précisant que la production de la Xbox One S se poursuivra.

L’arrêt de la production de la Xbox One X et Xbox One S All Digital Edition signifie que la firme de Redmond n’enverra plus aucune console aux revendeurs dont le stock est épuisé. Même si cela ne devrait pas se produire avant plusieurs mois.

Microsoft avait présenté la Xbox One X en novembre 2017. Elle était qualifiée à l’époque de “console la plus puissante au monde”. L’arrêt de la production de la la Xbox One S All Digital Edition est plus étrange, la console étant relativement récente. En effet, cette version sans lecteur de disque a été commercialisée en avril 2019.

Tout en simplifiant son line-up, Microsoft annonce également que le Project xCloud, qui permet de streamer des jeux Xbox sur tablette ou smartphone, sera prochainement intégré à l’abonnement Xbox Game Pass , et ce dès le mois de septembre.

“Avec l'arrivée du cloud gaming dans le Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez jouer à plus d'une centaine de titres du Xbox Game Pass sur votre téléphone ou votre tablette. Et comme le Xbox Live permet de connecter tous les appareils compatibles, vous pourrez aussi jouer en ligne avec les millions de joueuses et de joueurs Xbox Live répandus dans le monde”, explique Phil Spencer, à la tête de la division Xbox. “Grâce au cloud gaming et au Xbox Game Pass Ultimate, vos jeux ne seront plus cantonnés au salon. Lorsque le cloud gaming arrivera dans le Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez continuer votre partie là où vous l'aviez laissée sur n'importe quel autre appareil, comme vous poursuivez la lecture de vos films, de vos séries ou de votre musique actuellement avec vos services préférés.”