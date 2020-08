Microsoft met fin à Cortana, son assistant virtuel, sur iOS et Android

L’assistant vocal de la firme de Redmond ne sera pas parvenu à s’imposer face au Google Assistant, à Alexa d’Amazon ou à Siri d’Apple.

C’est la raison pour laquelle Microsoft ne mettra plus à jour l’application sur Android et sur iOS, et ne prendra plus en charge l’assistant sur les enceintes Invoke de Harman Kardon ainsi que sur la première génération des écouteurs Surface, et ce dès 2021.

Cortana ne disparait pas complètement pour autant, Microsoft souhaite simplement pousser les utilisateurs à adopter les applications Microsoft 365, où l’assistant restera présent.

“Alors que nous évoluons vers une expérience d'assistant virtuel alimentée par l’intelligence artificielle au sein de Microsoft 365, nous devons ajuster nos priorités dans l’innovation et le développement pour offrir à nos clients une assistance là où ils en ont le plus besoin”, explique l’entreprise sur son site.

Cortana restera également présente dans Windows 10, Outlook, Microsoft Teams, où elle pourra effectuer des actions telles que gérer votre calendrier et vous tenir informé de votre planning, participer à une réunion dans Microsoft Teams ou découvrir qui participe à votre prochaine réunion, créer et gérer des listes ou encore définir des rappels et des alarmes.

“Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à cette transition et comprenons que ces changements peuvent perturber certains de nos clients. Nous sommes impatients de continuer à innover sur les façons dont Cortana peut vous aider au travail afin que vous puissiez gagner du temps et vous concentrer sur les choses qui comptent le plus dans votre journée”, conclut Microsoft.