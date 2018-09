Microsoft met au point une manette Xbox résistante à la graisse pour les joueurs de PUBG

On n’arrête pas le progrès ! À l’occasion de la nouvelle mise à jour du jeu PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds, qui passe en version 1.0), la division australienne de Microsoft a créé une manette résistante au gras, la “#Greaseproof 1.0”.

Et si vous êtes un joueur de PUBG (qui, pour rappel, est l’autre jeu phénomène qui a popularisé la mode du Battle Royale, mais s’est depuis fait dépasser par Fortnite), vous connaissez sans doute le lien qui existe entre le jeu et cette manette anti-graisse. Non pas que les gamers ont souvent les doigts gras, rien à voir avec ce cliché. C’est le slogan affiché à l’écran lors d’une victoire, à savoir “Winner Winner Chicken Dinner”, qui a inspiré la création de cette manette spéciale.