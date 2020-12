Microsoft lance son “pull moche de Noël” inspiré de MS Paint

Microsoft avait déjà par le passé dévoilé des pulls moches inspirés de Windows X et Windows 95 , mais ces produits n’étaient pas disponibles à la vente, mais réservés aux super fans de la marque ainsi qu’à des influenceurs.

L’édition 2020 du pull moche, qui met à l’honneur l’application Paint (et ses nombreux outils, présents sur les manches), est donc disponible pour la somme de 69,99 dollars . Microsoft annonce par ailleurs qu’une partie des bénéfices sera reversée à l’association Girls Who Code , qui apprend aux jeunes filles à coder.

Malheureusement (ou heureusement ?), les stocks sont très limités et le pull n’est actuellement disponible qu’en XL, 2XL et 3XL. Mais pas de panique, si vous n’arrivez pas à mettre la main sur un exemplaire, Microsoft propose gratuitement des fonds d’écrans pour Skype et Microsoft Teams. De quoi “pimper” vos appels vidéo aux couleurs de Paint.