Microsoft Flight Simulator sera proposé en version physique sur 10 DVD

En effet, le jeu, qui sera disponible en version physique dès le 21 août, tiendra sur dix DVD double-couche, qui contiendront les 90 GO du jeu , y compris toutes les textures et les différents modèles d’avions inclut dans cette simulation.

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui se rêvent pilote d’avion, mais disposent d’une connexion trop lente pour privilégier la version dématérialisée.

Le coffret, édité par Aerosoft, proposera également un manuel d’utilisation plutôt épais, et sera décliné en deux versions :une version de base, et une version de luxe à 130 euros, proposant des avions et des aéroports supplémentaires. À noter que les deux versions du coffret proposeront 10 DVD.

Comme l’indique Eurogamer, cette version physique pourrait bien établir un nouveau record pour un jeu vidéo. Le site nous rappelle que le point-and-click Phantasmagoria était proposé sur 7 disques (tout comme le très bon The X-Files, le jeu), Black Dahlia sur 8 disques et EverQuest 2 sur 9 disques. Seul The Secret of Monkey Island 2 est parvenu à 11, mais il s’agissait de disquettes Amiga, et non de disques.