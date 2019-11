Actuellement, le projet xCloud est testé en bêta dans trois pays (États-Unis, Royaume-Uni et Corée du Sud) et uniquement sur Android. Mais dès 2020, Microsoft espère ajouter les PC tournant sous Windows 10 dans la liste des appareils compatibles, et pourquoi pas, à terme, les appareils iOS.

À l'instar de Google Stadia, le projet xCloud de Microsoft souhaite offrir aux joueurs la possibilité de jouer n'importe où, n'importe quand, et sur n'importe quels appareils . Mais contrairement à Google, Microsoft souhaite prendre son temps (et vu le minuscule catalogue de lancement de Stadia et le nombre d'options qui ne seront pas disponibles immédiatement, on les comprend).

Microsoft en dit plus sur son projet xCloud - © Microsoft

La firme de Redmond a également annoncé que de nouvelles manettes seront compatibles, en plus de la manette Xbox One. À savoir les manettes Razer et même la DualShock 4 de Sony. Aussi, le catalogue, qui ne comptait jusqu'à présent qu'une poignée de jeux (Halo 5 : Guardians, Sea of Thieves, Gears 5, etc) va gonfler pour accueillir 50 titres au total, dont Devil May Cry 5, Forza Horizon 4 ou Tekken 7.

Enfin, Microsoft fera tester son projet dans plus de pays, comme le Canada, le Japon, et l'Europe de l'Ouest (on croise les doigts pour la Belgique). Concernant une date de lancement, l'entreprise estime pouvoir lancer le projet dans le courant de l'année 2020. Quant au prix ou au modèle économique adopté, il faudra attendre d'autres annonces.

D'ici là, voici la liste complète des jeux présents sur la bêta de xCloud :