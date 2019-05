Microsoft Edge : Le navigateur fait ses premiers pas sur macOS

La firme de Redmond propose une première beta de son navigateur Edge aux utilisateurs de macOS.

Si vous utilisez au minimum macOS 10.12, vous pouvez dès à présent jeter un oeil au navigateur de Microsoft, présenté pour la première fois lors de la récente conférence Build de l'entreprise. Edge est basé sur Chromium (dérivé open-source du navigateur Chrome de Google) et est proposé en plusieurs versions : Canary, Dev et Beta. En version Canary, les mises à jour seront quotidiennes. Les versions Dev (pour développeurs) et Beta seront quant à elle mises à jour chaque semaine et toutes les 6 semaines, respectivement.

Microsoft annonce avoir poussé l'intégration à macOS au maximum (même si les menus contextuels ne ressemblent en rien à ce qui se fait sur l'OS d'Apple). Ainsi, le navigateur prend en compte le mode sombre de macOS Mojave, ainsi que la Touch Bar des MacBook Pro, lors d'une lecture de vidéo ou pour passer d'un onglet à l'autre. Enfin, les raccourcis clavier et les gestes du trackpad sont également de la partie.

Parmi les fonctionnalités à venir, citons des options de sécurité plus poussées et une fonction baptisée « Collection », qui permettra de sauvegarder des images, du texte et des notes depuis n'importe quel site web. Deux options qui seront disponibles à la fois sur Windows et sur Mac.

Pour télécharger et tester cette première version de Microsoft Edge sur macOS, c'est par ici.