“A moment of your time”, soit un petit moment de votre temps, voilà ce que demande le carton d’invitation envoyé à la presse spécialisée en fin de semaine dernière. Microsoft devrait profiter de l’événement pour y dévoiler une nouvelle Surface Pro et de nouvelles versions de sa gamme Surface Laptops, qui devraient disposer de nouveaux processeurs Intel.

La firme de Redmond a convié la presse à New York, le 2 octobre prochain, afin de dévoiler ses nouveautés hardwares et softwares.

Microsoft dévoilera ses prochaines Surface le 2 octobre prochain - © Tous droits réservés

Microsoft pourrait également proposer une nouvelle version du Surface Studio, son ordinateur tactile réservé aux professionnels. Mais quoi qu’il en soit, aucune évolution majeure n’est à prévoir. Le redesign tant attendu de la Surface Pro 6 ne devrait pas arriver avant 2019, tout comme le projet Andromeda, le nom de code donné à un appareil à deux écrans, à mi-chemin entre un ordinateur et un smartphone.

Côté software et services, Microsoft devrait détailler la nouvelle mise à jour de Windows 10 (nom de code : 19H1) et mettre en avant des applications comme Your Phone, qui permet d’accéder à tous les fichiers présents sur un smartphone directement via Windows 10. L’évent de Microsoft sera le deuxième gros événement tech de la rentrée, après la keynote d’Apple ce mercredi 12 septembre. Une troisième conférence de presse, organisée par Google cette fois, se tiendra quant à elle le 9 octobre prochain.