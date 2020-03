Microsoft dévoilera prochainement de nouvelles informations sur la Xbox Series X

La firme de Redmond a publié son planning de conférences qui devaient avoir lieu lors de la Game Developers Conference. Et malgré l’annulation du salon, Microsoft compte bien tenir ses engagements.

Les conférences, qui seront diffusées sur Mixer, auront lieu le 17 et 18 mars. Au programme, l’accessibilité dans Gears 5, les évolutions dans l’industrie du jeu vidéo, ou encore les nouveautés de DirectX.

Mais tous les yeux seront tournés vers la conférence prévue le 18 mars à 20h40, heure belge. En effet, Microsoft présentera une conférence baptisée “Xbox Series X + Project xCloud : Un nouveau chapitre pour le jeu vidéo.”

De quoi en apprendre plus sur la console. À l’heure actuelle, on sait que la Xbox Series X sera “la console la plus puissante jamais conçue” par Microsoft, avec ses 12 téraflops de puissance du GPU. La concurrente de la PlayStation 5 de Sony offrira également un stockage SSD, une fonctionnalité Quick Resume (qui “vous laisse revenir à de multiples jeux laissés en pause presque instantanément”) ou encore un support de l’affichage allant jusqu’à 120 FPS.

L’ensemble des précédentes annonces concernant la Xbox Series X est à retrouver par ici. En attendant de nouvelles informations la semaine prochaine.