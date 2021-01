Microsoft dévoile son calendrier d’exclusivités pour les Xbox Series X/S

Malheureusement, il s’agit de l’unique jeu daté à l’heure actuelle. Pour les 27 autres titres de cette liste, Microsoft se contente d’un vague “2021” :

Adios

The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

CrossfireX

Dead Static Drive

Echo Generation

ExoMecha

Exo One

The Gunk

Halo Infinite

The Last Stop

Lake

Little Witch in the Woods

Microsoft Flight Simulator

RPG Time

Sable

Scorn

She Dreams Elsewhere

Shredders

Song of Iron

Tunic

Twelve Minutes

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy

Warhammer 40K: Darktide

Way to the Woods

The Wild at Heart

Le jeu qui attire évidemment toute l’attention est Halo Infinite, un titre déjà repoussé et qui ne devrait pas arriver avant l’automne, si tout va bien. Et après le fiasco du lancement de Cyberpunk 2077, on se doute que les studios prendront leur temps avant de sortir un jeu très attendu. On note également la présence de Microsoft Flight Simulator, qui passera enfin de PC à une version console.

Dans sa liste, Microsoft annonce trois jeux qui ne sont pas des exclusivités. À savoir Psychonauts 2, The Yakuza Remastered Collection et Yakuza 6: The Song of Life. “Concrètement, ces jeux ne sont pas des exclusivités, mais ils seront disponibles sur Xbox et dans le Xbox Game Pass”, précise l’entreprise.