Microsoft dévoile ses nouveautés de la rentrée

La firme de Redmond a présenté ce mardi ses nouveaux produits lors d’une conférence de presse à New York. Au programme : des nouvelles Surface et un casque audio.

Place à la Surface Pro 6 et au Surface Laptop 2



La Surface Pro 6 avait fuité quelques heures avant la conférence de presse. L’appareil hybride, à mi-chemin entre l’ordinateur portable et la tablette, est désormais disponible en noir mat, et embarque un processeur Intel de huitième génération ainsi qu’une batterie capable de tenir 13,5 heures. Le Surface Laptop 2 quant à lui propose toujours ce revêtement en alcantara très étrange, ainsi qu’un écran de 13,5 pouces, un processeur quatre coeurs de 8e génération et offre une autonomie de 14,5 heures. Les deux produits seront disponibles le 16 octobre. À noter que Microsoft a également mis à jour le Surface Studio 2, son ordinateur destiné aux professionnels, désormais doté d’un écran de 28 pouces et de performances graphiques revues à la hausse (l’entreprise annonce une augmentation de 50%).