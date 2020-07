Microsoft dévoile OfficeUI, la refonte graphique de sa suite bureautique

Au programme : une nouvelle interface simplifiée et plus flexible, dans la continuité du système “Fluent Design” mis en place depuis plusieurs années.

Avec cette nouvelle refonte graphique, la firme de Redmond souhaite réduire les distractions, et le stress qui en découle lorsqu’on travaille. “Pour réduire le stress et l'anxiété créés par les distractions, nous nous demandons en tant que concepteurs de produits comment nous pouvons réduire le nombre de tâches à votre disposition ou réduire le nombre de notifications. Comment pouvons-nous vous aider à vous sentir bien en prenant une pause du travail afin que vous puissiez revenir avec une capacité renouvelée de concentration? Quels éléments visuels superflus pouvons-nous supprimer pour que votre contenu, et non l'interface utilisateur, devienne le seul objectif ?”, explique Jon Friedman, vice-président de la conception et de la recherche chez Microsoft, dans un long article publié sur la plateforme Medium.