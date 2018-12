Microsoft dévoile les nouvelles icônes de sa suite Office

La firme de Redmond a mis à jour les icônes de sa suite office, qui adoptent désormais un look minimaliste et épuré.

Pour la première fois en cinq ans, Microsoft modernise le look de sa suite Office, désormais disponible sur Windows, Mac, iOS et Android. Comme l’explique Jon Friedman, directeur de la conception chez Microsoft, le concept “consiste à séparer la lettre et le symbole des icônes, en créant essentiellement deux panneaux (un pour la lettre et un pour le symbole) que nous pouvons jumeler ou séparer.”



Malgré leur nouveau look, les icônes de Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook restent donc instantanément reconnaissables, ce qui était un point important pour Microsoft et pour les milliards d’utilisateurs qui utilisent ces applications au quotidien. Les icônes ne sont d’ailleurs pas les seules nouveautés apportées par les designers de Microsoft. Au sein des différentes applications, les interfaces ont déjà débuté leur transition vers le style graphique Fluent Design imaginé par l’entreprise, et qui s’étendra peu à peu sur l’ensemble des produits (à la manière du Material Design de Google).