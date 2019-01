Microsoft conseille aux utilisateurs de Windows Phone de migrer vers Android ou iOS

La fin est proche pour les Windows Phone. Les smartphones de Microsoft ne recevront plus de mise à jour de sécurité à partir du 10 décembre 2019.

Afin d’éviter d’être vulnérable face à d’éventuelles attaques, Microsoft demande donc aux derniers utilisateurs restant d’envisager un passage vers ce qui fut, pendant un bref moment, la concurrence. Une page FAQ a été publiée sur le site de Microsoft, où l’on peut lire cette réponse, à la question "Que doivent faire les utilisateurs de Windows 10 Mobile ?" :

"Avant la fin de la prise en charge de Windows 10 Mobile OS, nous recommandons aux clients de passer à un appareil Android ou iOS. La mission de Microsoft, visant à mettre à disposition de chaque personne et de chaque organisation de la planète les moyens de réaliser davantage, nous oblige à adapter nos applications mobiles pour ces plates-formes et appareils."

À noter que la date du 10 décembre ne concerne que les smartphones Windows capables de supporter la dernière mise à jour de Windows 10 Mobile, à savoir la version 1709. Cette mise à jour, publiée en octobre 2017, sera la seule à bénéficier d’un support gratuit jusque-là fin de l’année. "Pour les modèles de téléphone Lumia 640 et 640 XL, la version 1703 de Windows 10 Mobile était la dernière version de système d'exploitation supportée et ne sera plus prise en compte à partir du 11 juin 2019" informe Microsoft dans sa foire aux questions.

Bien sûr, les smartphones Windows 10 Mobile continueront de fonctionner au-delà du 11 juin et du 10 décembre 2019. Mais sans support technique de la part de Microsoft, ceux-ci seront bien plus vulnérables.