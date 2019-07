Microsoft bloque une mise à jour sur Mac et abandonne Windows 8

La firme de Redmond annonce à la fois l’arrêt des mises à jour de Windows 8 et le blocage temporaire d’une mise à jour de Windows 10 sur certains Mac.

Les utilisateurs de Boot Camp, un utilitaire permettant d’installer Windows sur un Mac, devront patienter avant de pouvoir installer la mise à jour Windows 10 version 1903. En effet, dans un communiqué publié aujourd’hui, Microsoft explique que les anciens ordinateurs d’Apple (antérieurs à 2012) ainsi que ceux utilisant une version datée de Boot Camp ne pourront pas mettre à jour Windows.

Microsoft souhaite éviter des problèmes de compatibilité entre son système d’opération et celui d’Apple (via un pilote baptisé Mac HAL) et conseille donc de mettre à jour Boot Camp ou d’attendre une solution prévue pour ce mois de juillet.

Du côté de Windows 8 (et Windows Phone 8), l’arrêt des mises à jour est permanent. En effet, Microsoft abandonne les deux systèmes d’opération, mais indique que les utilisateurs de Windows 8.1 bénéficieront toujours des mises à jour via le Windows Store, et ce jusqu’en 2023. Cet arrêt était prévisible. Depuis fin 2018, les développeurs ne pouvaient plus proposer de nouvelles applications sur le store de Windows Phone 8, signe indiquant que l’OS mobile de la firme de Redmond vivait ses derniers mois.