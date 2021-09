Microsoft annoncera ses nouveautés le 22 septembre

Les rumeurs concernant ces nouveautés sont peu détaillées, mais on sait que Microsoft devrait présenter des mises à jour pour les Surface Pro, Surface Book, Surface Go et Surface Duo. On sait également que la Surface Book devrait bénéficier d’un nouveau design, tandis que la Surface Pro 8 proposerait un écran 13 pouces cadencé à 120 Hz, et une prise en charge du Thunderbolt.

Les yeux seront également tournés vers la Surface Duo 2, un appareil doté de deux écrans et de trois capteurs photo à l’arrière.

L’événement débutera ce mercredi 22 septembre à 17h, heure belge.